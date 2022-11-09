أخبار التكنولوجيا| اعرف إزاي ترجع حسابك المسروق على واتساب.. فئة 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من فيفو لمحدودي الدخل

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



في ظل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في الوقت الحالي، يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف عن هاتف ذكي يجمع بين المواصفات الجيدة مع سعر رخيص أو مناسب لإمكاناتهم المادية، ومع تنوع طرز الهواتف وفئاتها المختلفة يكون من الصعب تحديد هاتف مناسب.



يقع الكثيرون من مستخدمي واتساب في مأزق كبير يؤدي إلى اختراقهم فورا، وذلك عند إرسالهم أو مشاركتهم رمز التحقق الخاص بواتساب الذي يتلقونه عبر SMS أو رسالة نصية قصيرة، حيث يعد رمز التحقق هذا هو بوابة العبور إلى حساب واتساب وبالتالي سرقته و التحكم فيه بمجرد الحصول عليه.



كتبت شركة جوجل الأمريكية النهاية رسميا لهواتفها المميزة Pixel 4 و Pixel 4 XL والتي تم إطلاقها عام 2019، حيث لن تحصل الهواتف مرة أخرى على تحديثات منتظمة مثل الهواتف الحالية.

قررت شركة آبل الأمريكية تخفيض إنتاج هواتفها الأحدث iPhone 14 بمقدار 3 ملايين وحدة، وذلك نظرا لظروف الإغلاق التي شهدها مصنعها الرئيسي فوكسكون في الصين، بسبب تفشي جديد لفيروس كورونا، كوفيد-19.

ما هي إلا أيام قليلة فقط مرت على تولي رجل الأعمال إيلون ماسك، إدارة تويتر، لتنقلب الشركة رأسا على عقب، حيث بدأ ماسك عددا من القرارات المصيرية، محكما السيطرة على كل شئ ، ومعلنا بقدوم تغيير جذري شامل في واحدة من أكبر منصات التواصل الاجتماعي العالمية.

تستعد شركة فيفو الصينية خلال الفترة المقبلة إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X90 والتي سيأتي من ضمنها هاتفها الأكثر تميزا + Vivo X90 Pro، والذي سيضم عددا من الميزات الفائقة خاصة في الكاميرا حيث سينافس الهاتف على أفضل هاتف أندرويد في 2023 مع هواتف سامسونج وشاومي الرائدة.

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين اورنچ مصر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، للتعاقد على شراء الطاقة المتجددة واستخدامها في تشغيل شبكاتها ومواقعها في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.