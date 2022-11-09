موريتانيا تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض

تشارك موريتانيا في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنظم في العاصمة السعودية الرياض.

وفي هذا الإطار غادر وزير الثقافة محمد ولد اسويدات نواكشوط متوجها إلى السعودية للمشاركة في أعمال المهرجان الذي يعقد خلال الفترة من 9 وحتى12 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الثقافة الموريتاني عقب ذلك إلى تونس ليقوم يوم /الأحد/ المقبل بالإشراف على افتتاح القرية الثقافية الموريتانية المنظمة على هامش أعمال المؤتمر الثامن عشر للرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول التي تشترك في استخدام اللغة الفرنسية المقرر تنظيمه بجزيرة جربة بتونس تحت عنوان "التواصل في إطار التنوع؛ التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني".