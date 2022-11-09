المنتخب الجزائري لكرة القدم يواجه نظيره المالي وديًا .. 16 نوفمبر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) تنظيم مباراة ودية للمنتخب الأول ضد نظيره المالي، يوم 16 نوفمبر الجاري، بملعب ميلود هدفي في وهران شمال غربي الجزائر.

وأفاد الاتحاد الجزائري، في بيان، بأن لاعبي المتخب بقيادة المدير الفني الجزائري جمال بلماضي سيدخلون في معسكر ممتد من 14 إلى 20 نوفمبر الجاري.

كما أعلن "الفاف" عن تنظيم مواجهة ودية ثانية ضد المنتخب السويدي بمدينة "مالمو" في 19 نوفمبر الجاري على ملعب "إليدا ستاديوم".