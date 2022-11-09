إصابة خطيرة للاعب تتسبب في إلغاء مباراة كرة قدم في إنجلترا |شاهد

أُلغيت مباراة كرة القدم بين فريقي باث سيتي ودولويتش هاملت أمس الثلاثاء، والتي أقيمت ضمن مباريات دوري الدرجة الخامسة في بريطانيا بعد إصابة المهاجم أليكس فليتشر بجروح خطيرة خلال الدقائق الأولى من المباراة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كان لا بد من استدعاء خدمات الطوارئ والإسعاف بعد أن اصطدم مهاجم الفريق بلافتة إعلانية مثبتة على جانب الملعب في الدقيقة الخامسة من المباراة مما أدى إلى إصابات خطيرة.



ونشر النادي على موقع تويتر في أعقاب إصابة اللاعب: "تم إلغاء المباراة هذا المساء وستلعب في وقت لاحق".

أليكس فليتشر

النادي حزين

"الجميع في النادي حزين للغاية لأحداث الليلة وتم الاتفاق على عدم استئناف المباراة، أطيب تمنياتنا بالشفاء العاجل ودعواتنا لأليكس فليتشر".

يُعتقد أنه سيتم قريبًا الإفصاح عن الحالة الصحية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا.. وأضافوا: 'سنطلع المؤيدين على حالة فليتشر في أقرب فرصة'.

كانت المباراة عند نتيجة 0-0 عندما تم إلغاؤها وليس من الواضح متى ستتم إعادة جدولتها ، مع التركيز بشدة على تعافي فليتشر.

وكتب الفريق المنافس دولويتش هامليت أيضًا على تويتر عقب الحادث: "نظرًا للإصابة الخطيرة التي تعرض لها أليكس فليتشر، اتفق الفريقان على الغاء المباراة. في الوقت الحالي ، أهم شيء هو سلامة واستعادة أليكس ، نتمنى له الشفاء العاجل والكامل".

وفي يناير 2021 ، انضم فليتشر إلى باث سيتي مقابل رسوم لم يكشف عنها من تيفرتون تاون ، حيث سجل 25 هدفًا في 59 مباراة في جميع المسابقات.