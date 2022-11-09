عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

جوزي بيفكر في العلاقة الحميمة فقط

"جوزي حرمني من كل حاجة، نسي إني مراته، وتركني بدون ملابس، كل تفكيره إنه يشبع رغباته الجنسية يوميًا"، تلك الكلمات كانت جزءًا من اعترافات المتهمة سامية التي قتلت زوجها في منطقة بولاق الدكرور.

"صدى البلد" يرصد نص اعتراف المتهمة قاتلة زوجها بالاشتراك مع عشيقها في منطقة بولاق الدكرور.



قالت المتهمة سامية في اعترافاتها أمام جهات التحقيق،:"ايوه انا خُنت جوزي عشان كان بخيل ومش بيجبلي ملابس ولا بيهتم بشكلي، وكل اهتماماته كانت في العلاقة الجنسية فقط".

وتابعت المتهمة، "هلال عشيقي رغم أنه كان صغير وعنده 19 سنة بس كان دايماً بيهتم بيا وبيجبلي ملابس وميكب، وفي الفترة الأخيرة كان بيديني فلوس وكل مايكلمني يقولي في حاجه نقصاني اجبهالك".

فلوس العشيق والميكب

وأوضحت المتهمة في اعترافاتها، جوزي نزل من نظري لما قولتله، أن هلال بيديني فلوس فكان رده: "عادي يا سامية هو زي اخوكي الصغير".



سامية وطلاقها من الزوج

وأكدت المتهمة في اعترافاتها، أنها كانت تطلب الطلاق، وفي إحدى الأيام تركت الشقة وذهبت الي الإسماعيلية ولكن عادت مرة أخرى بعد تدخل بعض أقارب زوجها.

وجاءت نص اعترافات المتهمة كالاتي:

س.. من أين كان يتحصل المتهم، هلال حمدي، على تلك المبالغ الذي يقوم باعطائها لكي

ج.. هو هلال عشيقي من صغره شغال مع أبوه في لعب الأطفال ومعاه فلوس.

س.. وما هو مقدار المبالغ المالية التي كان يقوم المتهم هلال حمدي باعطائها لكي

ج..هو كان بيديني 50 جنيه أو100 جنية ومش بيخليني محتاجه حاجه

س.. این کنتی تقومي بصرف تلك المبالغ ؟

ج.. انا كنت بروح بيها عند الكوافير، علشان اجهز نفسي واكون حلوه في عين عشيقي وأبادله الاهتمام.



س/ هل من ثمة خلافات نشبت فيما بينك وبين جوزك

ج.. ايوه كان دايما في خلافات

س وما سبب نشوب تلك الخلافات.

ج..ان هيثم جوزي مكنش بيصرف عليه وكنت بلاقي اهتمام كبير من هلال عشيقي، وجوزي كان يوم يشتغل وعشرة لأ، فضلا عن أنه كان علطول عايز ينام معايا وكل همه أنه يعاشرني من غير معرفة رغباتي.

وكان تلقى قسم شرطة، بولاق الدكرور، ببلاغاً من المواطن، هاني إ ع والذي يتضرر فيه من زوجة شقيقه المدعوة سامية ع م لاتهامه لها بالتسبب في وفاة شقيقه اثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه الكائنة بشارع النزهة دائرة القسم وبالعرض على النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمة سامية، وتم وضع الخطة بحث بمعرفة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت اشراف العميد مدير المباحث الجنائية لقطاع الغرب، والذي أوكل تنفيذها لضباط مباحث فرقة الغرب وضباط مباحث قسم بولاق الدكرور ومن خلال السير في بنود تلك الخطة وأخرى أمكن التوصل إلي أن المجني عليه بائع متجول متزوج من المتهمة، وأنجب منها ثلاثة أطفال وانه مؤخرا انتقل للمعيشة بالعقار محل الواقعة وبرفقته زوجته واطفاله وأشقاء زوجته ووالدته.



كما توصلت التحريات بتردد أحد الأشخاص يدعي، هلال ح ع م وانه تربطه علاقة صداقة بينه وبين المجنى عليه وزوجته، وأن المتهم يتردد عليهم بصفة مستمرة وأنه حدثت مؤخرا مشادة كلامية تطورت إلى طلب الزوجة الطلاق من زوجها بسبب معاتبة احدي انجالهم عن إقامة تلك الصديق طرفهم واشتد الأمر بينهما واتفقا على الانفصال مقابل تتنازل الزوجة عن أطفالهم وذلك قبل الحادث بيومين.