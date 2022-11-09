العناية الإلهية تُنقذ عاملًا من الموت عقب تناوله وجبة طعام مُسممة بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية عاملاً في بداية العقد الثالث من العُمر، من الموت المُحقق؛ إثر إصابته بتسمم غذائي، عقب تناوله وجبة طعام وضع عليها سُم فئران عن طريق الخطأ، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها بوصول المدعو (م ص ا م-21 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم)، مصاب بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة فسفورية.

وبسؤال شقيقه المدعو (علاء ص ا م- 33 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية)، قرر وضع شقيقه المذكور سُم فئران على وجبة طعام وتناولها بطريق الخطأ؛ ما أدى لإصابته، مُضيفًا بأنه يُعاني من التهاب كبدي وبائي وكهرباء زائدة بالمخ، ونفي الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.