حدث ليلا .. تفاصيل انهيار عقار إمبابة.. ترامب يعلق على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.. إصابة لـ ساديو ماني تهدد مشاركته في كأس العالم.. وظاهرة فلكية رائعة في سماء مصر الليلة

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار:

انتخابات التجديد النصفي في أمريكا .. تعرف على آخر النتائج الأولية

شهدت انتخابات التجديد النصفي في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء، منافسة محتدمة بين الجمهورين والديمقراطيين في الوقت الذي عاود فيه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للظهور مجددًا.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات، الثلاثاء، فإن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا.

رعب في السنغال.. موقف ساديو ماني من المشاركة بكأس العالم

حالة من الرعب، تسيطر على الجماهير في السنغال، بعد إصابة ساديو ماني، مهاجم نادي بايرن ميونخ، مع فريقه أثناء مشاركته في مباراة فيردر بريمن، في إطار منافسات الدوري الألماني.

وخرج السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20 من عمر المباراة، ودخل ساني بدلاً منه، وذلك للإصابة.

أول تعليق من ترامب على نتائج انتخابات الكونجرس

قال الرئس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الجمهوريين يبلون بلاءً جيدًا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأضاف ترامب في كلمة له أمام أنصاره من منتجعه في مارالاجو: "هناك من يترقب خسارتنا وهذا قد يكون مستبعدًا".

جثتان في أكياس سوداء.. التفاصيل الكاملة لـ انهيار عقار إمبابة|صور

حادث مأساوي شهدته منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، حيث شهدت عزبة الصعايدة إنهيار عقار مكون من 5 طوابق أسفر عنه حالة وفاة و3 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة لتلقى العلاج، وغادرا شخصين المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، ومازال مصاب واحد تحت العلاج ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة.

بلاغ تلقته شرطة النجدة في الجيزة بلاغا أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق داخل منطقة عزبة الصعايدة التابعة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وجرى عمل كردون أمني بمحيط عقار إمبابة وإخلاء عقارين مجاورين له تحسبا لوقوع إنهيارات أخرى.

عرض إيطالي لـ إمام عاشور يُهدد استمراره في الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيتلقى عرض إيطالي خلال فترة الإنتقالات الشتوية للرحيل عن القلعة البيضاء.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على etc: “بعض الكشافين يتابعون إمام عاشور من أجل ضمه لأحد الأندية في الدوري الإيطالي”.

ظاهرة فلكية رائعة.. القمر يظهر برفقة الأخوات السبعة «الثريا» الليلة

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة وهامة، حين يقترن القمر مع الثريا (الحشد النجمي Pleiades - الاخوات السبع أو (الثريا)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا نشهد اليوم الأربعاء 9 نوفمبر اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا (الاخوات السبعة أو بلايدس) الواقع في برج الثور .

الخارجية البريطانية: هناك حاجة لزيادة التمويل المناخي لإنقاذ الكوكب من الانبعاثات الضارة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن هناك حاجة لزيادة التمويل المناخي بشكل أكبر مما هو عليه الآن في محاولة لإنقاذ الكوكب من الانبعاثات الكربونية الضارة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" إنه إذا لم يحافظ العالم على درجة حرارة أقل من 1.5 درجة مئوية ستزيد تكلفة الطعام، خاصة مع قلة إنتاج المحاصيل في إفريقيا.

وأوضح أن القارة الإفريقية تعرضت لفساد المحاصيل الزراعية، ونقص في هطول الأمطار للعام الخامس على التوالي بسبب التغيرات المناخية.

ندم شديد.. سيلفستر ستالون يرفض عرضًا بـ 34 مليون دولار

رفض الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون تلقي أجر بقيمة 34 مليون دولار مقابل تمثيل الجزء الرابع من سلسلة أفلام «رامبو» في الثمانينيات، وهو القرار الذي قال إنه «ندم عليه بشدة فيما بعد».

وعندما سُئل عن أكبر مبلغ حصل عليه في حياته المهنية، قال النجم البالغ من العمر 76 عاماً في مقابلة مع صحيفة «هوليوود ريبورتر»، إنه بعد تصوير الأجزاء الثلاثة الأولى من سلسلة أفلام «رامبو» في أعوام 1982 و1985 و1988، عُرض عليه تصوير جزء جديد مقابل أجر مقترح بقيمة 34 مليون دولار.



