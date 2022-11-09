مصارع شهير يسعى إلى شراء نادي ليفربول .. تفاصيل

يسعى كونور ماكجريجور، المصارع الشهير، إلى شراء نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة القادمة، من مجموعة فينواي الرياضية.

وعلق كونور ماكجريجور رداً على أحد التغريدات على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “سأحب ذلك! طلبت معلوماتي عن هذا الأمر، نعم بمجرد ما سمعت، يا له من تحول في الأحداث! يا له من ناد!”.

وكانت صحيفة ذا أتلتيك" الإنجليزية فجرت مفاجأة مدوية أول أمس الاثنينن حيث ذكرت أن شركة “فينواي الرياضية” المالكة لنادي ليفربول قررت عرض النادي الإنجليزي للبيع بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ملاك نادي ليفربول في انتظار استقبال العروض لشراء النادي للنظر فيه، لكن إتمام صفقة البيع من عدمها غير مؤكد حتى الآن.

ليفربول يصطدم بـ ريال مدريد:

في سياق آخر، أوقعت قرعة دوري الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا فريق ليفربول في مواجهة نارية ضد ريال مدريد.

يذكر أن فريق ليفربول خسر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور.