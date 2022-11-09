عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصارع شهير يسعى إلى شراء نادي ليفربول .. تفاصيل

صدى البلد

يسعى كونور ماكجريجور، المصارع الشهير، إلى شراء نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة القادمة، من مجموعة فينواي الرياضية.

وعلق كونور ماكجريجور رداً على أحد التغريدات على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “سأحب ذلك! طلبت معلوماتي عن هذا الأمر، نعم بمجرد ما سمعت، يا له من تحول في الأحداث! يا له من ناد!”.

وكانت صحيفة ذا أتلتيك" الإنجليزية فجرت مفاجأة مدوية أول أمس الاثنينن حيث ذكرت أن شركة “فينواي الرياضية” المالكة لنادي ليفربول قررت عرض النادي الإنجليزي للبيع بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ملاك نادي ليفربول في انتظار استقبال العروض لشراء النادي للنظر فيه، لكن إتمام صفقة البيع من عدمها غير مؤكد حتى الآن.

ليفربول يصطدم بـ ريال مدريد:

في سياق آخر، أوقعت قرعة دوري الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا فريق ليفربول في مواجهة نارية ضد ريال مدريد.

يذكر أن فريق ليفربول خسر نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ليفربول كونور ماكجريجور نادى ليفربول الإنجليزى دوري ابطال أوروبا ريال مدريد كونور ماكجريجور المصارع الشهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

ترشيحاتنا

أوكرانيا هذا الصباح.. معارك دامية في كل مكان ودماء وقتلى

المشاط: توجيهات الرئيس السيسي دعمت جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر

تحرير 18 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

أحمد حسن: ميكالي يفاضل بين اسمين لخلافة الحضري في المنتخب الأولمبي

مدبولي: سعداء لتفهم شركائنا للالتزامات الخاصة بمبادرات التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر

السيسى يعزى تنزانيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة ببحيرة فيكتوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

عرض مثير للجدل لشراء ليفربول .. ما مصير محمد صلاح حال بيع الريدز؟

نشرة المرأة.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة والتفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

بدون مضادات حيوية.. تخلصي من نزلات البرد بمكون واحد من مطبخك

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ