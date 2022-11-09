مدبولي: مستقبل الاقتصاد لدول المنطقة يواجه خطرًا نتيجة التغيرات المناخية |فيديو

التمويل هو الركيزة الأساسية لتنفيذ الالتزامات

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن التمويل هو الركيزة الأساسية لتنفيذ الالتزامات وتحول البلاد إلى الاقتصاد الأخضر، في ظل الأزمات الحالية.

وشدد “مصطفى مدبولي” خلال كلمته بـ جلسة تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة على ضرورة وجود توزان بين التكيف والتخفيف، منوها بأن الدول الافريقية تواجة تحديات ضخمة لاسيما الأزمات الاقتصادية.

ودعا الدول والاشقاء الأفارقة إلى إطلاق المبادرات التي تساهم في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة البيئة، مشددا على أن الاقتصاد العالمي مظلم حاليا.

ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد لدول المنطقة يواجه خطرًا، نتيجة التغيرات المناخية التي نعيشها الفترة الحالية.