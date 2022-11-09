تحرير 24 محضرا للمخابز المخالفة في حملة تموينية بالقليوبية

شنت مديرية التموين بالقليوبية، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مدينة قليوب ، وذلك للوقوف على الحالة التموينية ومدى التزام أصحاب المخابز التي تقوم بإنتاج خبز بلدي مدعم لجمهور المستهلكين بالضوابط والقوانين والقرارات الوزارية واتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالفين حفاظًا على المال العام للدولة.



وأسفرت الحملة عن ضبط 24 مخالفة لمخابز بلدية مُخالفات متنوعة من نقص وزن، وعدم وجود ماكينة وغلق وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحة مواعيد وتصرف في دقيق.

وأكد عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية، على استمرار الحملات الرقابية على مستوى محافظة القليوبية لضبط المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التجارة والتموين، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.