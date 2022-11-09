المنسق الوزاري بالتضامن: تنظيم الأسرة ضروري لمنع الزيادة السكانية

قالت الدكتورة سوزانا المنسي المنسق الوزاري لمبادرة وعي للتنمية المجتمعية التابعة لوزارة التضامن، إن برنامج كفاية هو أحد برامج الحماية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ويركز على رفع الوعي وتعديل السلوكيات فى 12 قضية ومبادرة “2 كفاية” أحد تلك القضايا.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية وعدد من القيادات الجامعية ، ندوة بعنوان «القضية السكانية رؤية اجتماعية... وبرنامج 2 كفاية» والتي نظمتها جمعية المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام بالتعاون مع وحدة تضامن بجامعة الإسكندرية بقاعة مؤتمرات كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكدت أن أهمية تنظيم الأسرة والتباعد بين الولادات لتقليل مخاطر الحمل والولادة، مشيرة إلى أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الزوجين وأن الرضاعة الطبيعية ليست وسيلة آمنة لمنع الحمل وتبدأ السيدة باستخدام وسيلة لتنظيم الأسر خلال الأربعين يوم بعد الولادة وأن الأسرة الصغيرة ترعى أطفالها بشكل أفضل كما أن الإسلام والمسيحية لا تعارض تنظيم الأسرة.

وقالت دكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية أن مشروع ٢ كفاية يستهدف الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع الدعم النقدي «تكافل»، لتحقيق أحد أهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت جلالة أن برنامج «بناء قدرات الكوادر» يضم 12 قضية مجتمعية، ومن أهمها «قضية تنظيم الأسرة، صحة الأم والطفل.

بينما، تناول أحمد يونس منسق مشروع ٢ كفاية بوزارة التضامن عن أهم إنجازات المشروع.

و قال د. محمد أنور عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية إن الدولة المصرية تبذل أقصى جهودها لمواجهة المشكلة السكانية والتي تمثل أحد أهم التحديات التي تعوق مسيرة التنميةـ لافتاً أن الاستراتيجية القومية للسكان (2015-2030) نصت أحد مبادئها على أن المشكلة السكانية بأبعادها المختلفة تمثل تحدياً يستوجب توفير البيئة المحفزة لمشاركة الجمعيات الأهلية في التصدي لهذه المشكلة، والتي تتطلب بذل الجهود التطوعية لمجابهتها.

وأضاف د.انور أن جامعة الإسكندرية نفذت مشروع مودة واستطاعت من خلاله رفع الوعى لدى 20ألف طالب وطالبة بالأساسيات اللازمة لتكوين الأسرة والحفاظ على كيانها، كما أعلن أن جامعة الإسكندرية بصدد توقيع اتفاقية مع محافظة الإسكندرية لتنظيم حملات التوعية لدى الطلاب بالقضية السكانية وأضرار الإنفجار السكانى.

فيما أكد الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية، أن وزارة التضامن الإجتماعي أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية تحت شعار «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» في كافة المحافظات والمراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيراً إلى تبنى الوزارة لمفهوم تنمية الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية من منظور حقوقي متكامل يمكن الأسر المستهدفة من الوصول إلي كافة الخدمات المستحقة لهم من قبل الدولة المصرية بهدف مساعدتهم للخروج تدريجيا من دائرة الفقر بأبعاده المختلفة، وقال أن أحد أهم أهداف هذا البرنامج هو تبنى مفهوم الاسرة صغيرة العدد من أجل التنمية المستدامة والقضاء على البطالة وقال إن الزيادة السكانية من اهم اسباب التلوث المناخى.

وقد تم عرض فيلم تسجبلى عن أخطار الزيادة السكانية لتحقيق معدلات التنمية.

وفي كلمته قال الفنان الكبير طارق الدسوقي أن مصر دولة كبيرة وعظيمة الموارد، لكن الانفجار السكاني يستنزف تلك الموارد، ونوه أن الفن يناقش نفس المشكلة من عشرات السنين من خلال الاعمال الدرامية والافلام السينمائية التي قدمها كبار الفنانين في السنيما والتليفزيون. وأشار إلى دور الدراما ألذى يجب توظيفه لعلاج هذه الكارثة ألتى تؤثر علينا جميعا.

كما طالبت الدكتورة سامية أبو النصر أمين عام المنتدى الإستراتيجي للتنمية باهمية وجود لجنة للسكان فى مجلس واهمية اصدار قانون للسكان للحد من الزيادة السكانية حيث برزت المشكلة السكانية كإحدى المشكلات المحورية فى المجتمع حيث أصبحت تهدد مسيرة التنمية والتقدم ويستلزم تعاون جميع الهيئات والوزارات للتعاون فى هده القضية وإن أبعاد المشكلة السكانية النمو السكانى السريع و التوزيع الجغرافى غير المتوازن والانخفاص فى مستوى الخصائص السكانية.. كما أكدت دور الإعلام التوعية بهذه القضية واخطار الإنجاب المرتفعة والحصول على وسائل تنظيم الاسرة..

واهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتعليميا حيث اثبتت الاحصائيات إن المرأة الأكثر تعليميا والتى لديها دخل هى الاقل انجابا..

كما اشارت إلى أن الزيادة السكانية بمثابة انتحار جماعى بعد أن وصل تعداد السكان ١٠٤ مليون نسمة..

وإن اختيار الإسكندرية لأنها من المحافظات المزدحمة والتى تخطى تعدادها ٥ مليون نسمة مما ادى إلى انتشار العشوائيات والبطالة والأمية والفقر.

كما اشار الشيخ إبراهيم الجمل رئيس بيت العائلة بالإسكندرية أهمية تنظيم الأسرة حفاظا على صحة المرأة واوضح الفرق بين الاسراف والتبذير.