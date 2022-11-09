عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم القليوبية تحصل على المركز الأول في مسابقة إنجازات بلدي

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على المركز الأول في مسابقة إنجازات بلدى في مادة الكمبيوتر بالمرحلة الأعدادية وذلك بفوز مدرسة الخصوص الرسمية للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

محافظ القليوبية ومساعد وزير العدل يفتتحان مكتب توثيق نادي القضاة ببنها

مدير تعليم القليوبية تؤكد على التخلص من الرواكد الخشبية والحديدية بالمدارس


وفاز الطلاب وهم كيرلس جرجس يوسف وجورج أسامة إبراهيم والأمير طلال أبوالفتوح ، وهنأت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الطلاب الفائزين بالمدرسة متمنية لهم مزيدا من التفوق والفوز .


من ناحية أخرى، تابع سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم مدارس إدارة طوخ التعليمية حيث تفقد مدرسة الشهيد طارق فاروق فهمي الابتدائية بطوخ وحضر سيادته طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم وتفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة.


ووجه ندا أهمية الإشراف اليومي وإجراء المسابقات والأنشطة لتكون المدرسة مكانا جاذبا وممتعا للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والأخصائي في متابعة الطلبة ومتابعة الموهوبين والمتفوقين في المدارس.

القليوبية محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم مديرية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

الانتهاء من تنفيذ أول مستشفى للحروق بالقناطر الخيرية فى القليوبية

محافظ القليوبية يصدر قرارا بضوابط واشتراطات التخطيط والبناء داخل الأحوزة العمرانية الجديدة

محافظ القليوبية ومساعد وزير العدل يفتتحان مكتب توثيق نادي القضاة ببنها

ترشيحاتنا

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء الياباني

إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وزير التنمية المحلية يلتقى وفد منظمة المدن والحكومات الإفريقية على هامش قمة المناخ

ماء وزيت جوز الهند أبرزها.. أطعمة ومشروبات تقضي على التهابات المفاصل

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

معيط: التغير المناخي خطر يهدد العالم.. وصندوق النقد: يجب أن نفعل الشئ الصحيح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

للرجال والنساء.. فوائد رفع الدمبل للصحة العامة| تعرف عليها

لقّبها متابعوها بـ أمورة مصر.. ماذا تفعل هدير الهادي بعد خروجها من السجن؟

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

فيديو

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ