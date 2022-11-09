تعليم القليوبية تحصل على المركز الأول في مسابقة إنجازات بلدي

حصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على المركز الأول في مسابقة إنجازات بلدى في مادة الكمبيوتر بالمرحلة الأعدادية وذلك بفوز مدرسة الخصوص الرسمية للغات بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.



وفاز الطلاب وهم كيرلس جرجس يوسف وجورج أسامة إبراهيم والأمير طلال أبوالفتوح ، وهنأت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية الطلاب الفائزين بالمدرسة متمنية لهم مزيدا من التفوق والفوز .



من ناحية أخرى، تابع سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم مدارس إدارة طوخ التعليمية حيث تفقد مدرسة الشهيد طارق فاروق فهمي الابتدائية بطوخ وحضر سيادته طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية وتحية العلم وتفقد الفصول التعليمية وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة.



ووجه ندا أهمية الإشراف اليومي وإجراء المسابقات والأنشطة لتكون المدرسة مكانا جاذبا وممتعا للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي النفسي والأخصائي في متابعة الطلبة ومتابعة الموهوبين والمتفوقين في المدارس.