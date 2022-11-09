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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تعطيل سير المباريات أبرزها| 3 أفعال تغرمك 50 ألف جنيه بقانون الرياضة.. تفاصيل

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون تنظيم الهيئات الرياضية ضوابط وآليات تحث المواطنين على الالتزام ومراعاة الروح الرياضية ، لضمن سير المباريات وعدم الإعتداء بالفعل أو القول على أي فرقة ، و وضع القانون عقوبات رادعة لمن خالف حكم القانون تصل لغرامة 50 ألف جنيه. 

 

عقوبات القانون 

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تزيد على خمسين ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية أو أثنائها أو بعدها, بأى من الأفعال الآتية:

1 - الإخلال بالأمن أو حسن الآداب, أو حمل أو ألقى مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة.

2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية, أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو الحكام أو معاونيهم, أو المدربين أو الإداريين, أو منفذى الأنشطة الشبابية, أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن.

3 - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

و يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر متى ثبت علمه بها, وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم فى وقوع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة.

يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بعه من عقوبات مالية وتعويضات.

 

وطبقا للقانون ، فإن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية لمدة خمس سنوات.

ولا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات . 

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