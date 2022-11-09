لمتابعة توافر الخدمات.. محافظ القاهرة يتفقد حي الأسمرات

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مدينة الأسمرات لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



وأكد محافظ القاهرة على توافر الخبز البلدى المدعم بالمخبزين اللذين يخدمان المدينة بطاقة 500 ألف رغيف/يوم ، كما أكد على توافر المواد الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بالمدينة.

كما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مدرسة الأسمرات(3) الإبتدائية لمتابعة انتظام العملية التعليمية وشهد الأنشطة الرياضية التى يمارسها الطلبة خلال اليوم الدراسى .

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان الأسمرات وكافة المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة ، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة قيام المسئولين عن المشروع بالمراجعة الدورية لإلتزام قاطنى الوحدات السكنية بالمدينة بالقواعد الموضوعة والتى تتضمن عدم بيع الوحدة أو تأجيرها للغير لعدم تعرضهم لسحب الوحدة ، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين .

رافق المحافظ فى جولته م. جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام، واللواء عبد النعيم حامد مدير مديرية التموين وعد من قيادات المحافظة .