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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرّم أسرة أمين شرطة استشهد في إخماد حريق

تكريم أسرة شهيد توفى
تكريم أسرة شهيد توفى أثناء حريق بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، أسرة الشهيد أمين الشرطة عيد يونس عبدالحميد عبد الغني أحد رجال الشرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية الذي استشهد أثناء أداء واجبه في إخماد حريق مخزن الأجهزة الكهربائية بحي شرق.

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وخلال اللقاء، كرم المحافظ أسرة الشهيد البطل، مؤكدا أن هذا التكريم هو أقل ما يمكن أن تقدمه المحافظة لأبنائها المخلصين الذين يضحون بأنفسهم لحماية المواطنين، مؤكدًا أن مصر لا تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا لأجل الوطن.. مشيدًا بالدور العظيم الفعال الذي تقدمه الحماية المدينة.

وحرص الشريف علي الاستفسار عن أوضاع أسرة الشهيد ، وأية احتياجات قد يحتاجون إليها ، ووعدهم بدعم المحافظة لهم في أي وقت وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بدعم أسر الشهداء.

وعبرت أسرة الشهيد عن  تقديرها للتكريم وقدموا الشكر للمحافظ  علي لفتته الكريمة موضحين أن الشهيد فداء للوطن.

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