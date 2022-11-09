الهوية المصرية فى عصر السماوات المفتوحة.. ندوة بمركز إعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم، الأربعاء، ندوة حول “الهوية المصرية فى ظل السموات المفتوحة”.

أدار الندوة غادة بصيط محمد، مسئول الإعلام التنموي، وتحت إشراف أزهار عبد العزيز محمد، مدير مركز إعلام، وحاضر فيها الدكتور مصطفى محمود مصطفى، رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب.

وتمت مناقشة العديد من المحاور، منها تعريف الهوية المصرية والتى تعد الشخصية والسمات التى يتسم بها المصرى عبر الأجيال من خلال اللغة والعادات والتقاليد والدين والأخلاق والموقع الجغرافى الذى انصهرت فيه جميع الثقافات .

وأوضح الدكتور مصطفى محمود أن هناك معادلة صعبة وهى التطور مع الاحتفاظ بالهوية المصرية.

وأكد أن هناك مدخلات على هذه الهوية، حيث أثرت هذه المؤثرات على الأسرة المصرية، فاختفت بعض التقاليد مثل غياب تجمع العائلة يوم الجمعة، وكذلك غياب الحوار الهادئ بين الآباء والأبناء وكذلك انتشار ظاهرة الطلاق المبكر.

وحذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعى على العلاقات الأسرية والاجتماعية، ما أدى إلى ظهور بعض السلوكيات الخاطئة مثل التنمر الإلكترونى.

وفى الختام، أكد الدكتور مصطفى محمود ضرورة الحوار مع الأبناء والاهتمام بالاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، وشدد على دور المؤسسة الدينية فى النصح والتوعية وترسيخ مفهوم المعاملات والأخلاق.

جانب من الندوه (1)

جانب من الندوه (2)

جانب من الندوه (3)

جانب من الندوه (4)

جانب من الندوه (5)

جانب من الندوه (6)