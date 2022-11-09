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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقرية المهدية بالشرقية

التنسيقية تنظم جلسة
التنسيقية تنظم جلسة نقاشية حول الحوار الوطني بقرية المهدية

عقد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول دور المجتمع في دعم الحوار الوطني بقرية المهدية مركز ههيا محافظة الشرقية.

تناولت الجلسة العديد من المطالب لأهالي القرية منها توصيل الصرف الصحي لمدرسة محمد علي حسين الثانوية، والاهتمام بالوحدة الصحية بالمهدية والتي رغم انتهاء إنشاؤها إلا أنها لم تؤد دورها إلى الآن، كذلك طالبوا بوحدة غسيل كلوي بالقرية وتحسين الطرق المؤدية إليها.

كما تناول الحوار مع الأهالي العديد من المشكلات العامة منها ضرورة الاهتمام بالرقابة بشكل عام وحل مشكلة توريد الأرز التي تسببت في العديد من المشكلات للفلاح، والرفع العشوائي للقيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف الزراعية ومراعاة محدودي الدخل خلال المرحلة الحالية.

واقترح الأهالي ، أنه إذا كان رغيف العيش يكلف الدولة ثمانين قرشاً حسب تصريحات وزير التموين فما المانع أن يكون هناك دعم نقدي بديل يذهب مباشرة للمواطن بنفس القيمة.

كما تناول النقاش قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضرورة تحقيق العدالة لمن حرموا من المعاش وكذلك المطالبة بعودة المجالس المحلية الشعبية مرة أخرى، والاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للعمالة المؤقتة.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جلسة نقاشية الحوار الوطني قرية المهدية محافظة الشرقية الصرف الصحى

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