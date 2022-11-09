وصول طائرة مصرية تحمل 17 طن أدوية ومستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا إلى لبنان

وصلت إلى مبنى الشحن في​ مطار بيروت الدولي​، طائرة ​مصرية تنقل على متنها هبة 17 طنا من الأدوية و​اللقاحات​ والمستلزمات الطبية​ اللازمة لمكافحة ​الكوليرا​، واستقبلها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​؛ والسفير المصري ياسر علوي؛ والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​.

و أعلنت ​السفارة المصرية​ في بيان لها ، أن "طائرة عسكرية مصرية تصل إلى ​بيروت​ صباح الأربعاء، وعلى متنها شحنة تضم 17 طنا من أدوية ولقاحات وباء ​الكوليرا​، وذلك بعد أقل من أسبوع من طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ من الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في ​الجزائر​.