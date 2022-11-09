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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وصول طائرة مصرية تحمل 17 طن أدوية ومستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا إلى لبنان

صدى البلد

وصلت إلى مبنى الشحن في​ مطار بيروت الدولي​، طائرة ​مصرية تنقل على متنها هبة  17 طنا من الأدوية و​اللقاحات​ والمستلزمات الطبية​ اللازمة لمكافحة ​الكوليرا​، واستقبلها وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​؛ والسفير المصري ياسر علوي؛ والأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​.

و أعلنت ​السفارة المصرية​ في بيان لها ، أن "طائرة عسكرية مصرية تصل إلى ​بيروت​ صباح الأربعاء، وعلى متنها شحنة تضم 17 طنا من أدوية ولقاحات وباء ​الكوليرا​، وذلك بعد أقل من أسبوع من طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ من الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ دعما مصريا لمواجهة وباء الكوليرا خلال لقائهما في القمة العربية في ​الجزائر​.

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وصول طائرة مصرية تحمل 17 طن أدوية ومستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا إلى لبنان

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