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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أمين تنظيم الحركة الوطنية: تحركات شباب التنسيقية تعكس طموحات الشارع السياسي

عبد الاله عبد الحميد
عبد الاله عبد الحميد امين تنظيم حزب الحركة الوطنية المصرية

أشاد النائب عبد الاله عبد الحميد امين تنظيم حزب الحركة الوطنية المصرية بتحركات شباب تنسيقية شباب الاحزاب الفاعلة علي الارض والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال جولات ميدانية لجميع محافظات الجمهورية والزيارات المتتابعة والمتتالية للاحزاب في مقراتها الامر الذي يسهم في توثيق الروابط  فيما بينها وبين شركاء الحياة الحزبية في المشهد السياسي .

وقال عبد الاله عبد الحميد تصريحاته الاعلامية اثناء اللقاء الذي عقدته تنسيقية شباب الاحزاب مع اعضاء وقيادات حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب، إن شباب التنسيقية يقدمون عملا ميدانيا مشرفا يعكس وجود حالة من الوعي والفهم لاحتياجات المرحلة ومتطلباتها الامر الذي يؤكد ان مصر ستظل بخير طالما فيها نماذج مشرفة مثل هؤلاء الشباب المثقف الذي يمتلك القدرة علي التحرك والتفاعل والتعاطي مع طموحات ومتطلبات الشارع السياسي.

وأضاف امين تنظيم  حزب الحركة الوطنية المصرية أن شباب التنسيقية ينقلون بصدق وأمانة مطالب الاحزاب ورؤيتها للمشهد السياسي خلال الحوار الوطني الذي ستنعقد فعالياته خلال المرحلة المقبلة.

 وأوضح ان اهم ما طالب به حزب الحركة الوطنية المصرية خلال اللقاء بعض الملاحظات المتعلقة بالمحور السياسي وشمل الانتخابات البرلمانية سواء النواب والشيوخ وبالاخص ما يتعلق بنظام القائمة المطلقة واجراء تعديلات في قانون مباشرةً الحقوق السياسية واصدار قانون المحليات .

وأضاف: أنه كانت هناك ملاحظات حول المحاور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية وايضا ملف الزراعة وغيرها من الرؤي التي اسهمت في الخروج بحوار هادف اتسم بالمصارحة والمكاشفة بما يؤكد ان شباب التنسيقية قادرون علي صناعة حالة حوارية ايجابية تحرك المياة الراكدة في المشهد السياسي لتبقي مصر وتظل بلدنا جميعا لا اقصاء ولا تهميش فيها لاحد وانه لا خطوط حمراء في تناول اي قضية طالما توافرت النوايا الصادقة لخدمة الدولة والوطن فالخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية .

امين تنظيم حزب الحركة الوطنية المصرية شباب تنسيقية شباب الاحزاب جولات ميدانية المواطنين المشهد السياسي

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