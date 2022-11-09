وزيرة التخطيط: مصر تولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد الأخضر وتتبع آليات تمويل مبتكرة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الحكومة تتبع آليات تمويل مبتكرة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة خلال مشاركتها اليوم، الأربعاء، في جلسة بعنوان “سوق الصكوك الخضراء: التمويل الإسلامي ومكافحة التغيرات المناخية”، والتي عقدت في إطار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأم المتحدة حول تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليًا.

وقالت “السعيد” إن مصر تشارك بفعالية في معالجة مسألة التمويل، منوهة إلى إطلاق أول تقرير وطني عن التمويل من أجل التنمية المستدامة، فضلا عن قيام الحكومة بإتباع آليات تمويل مبتكرة كإصدار السندات الخضراء والصكوك ومقايضات الديون المناخية.

ونوهت إلى اهتمام مصر بالاقتصاد الأخضر، حيث أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات، وذلك في أول بيع لهذه السندات من جانب حكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يبرز التزام الحكومة بالاستدامة.

