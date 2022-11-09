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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. الأزهر يعلن عن وظائف شاغرة.. والإمام الأكبر يتلقى دعوة رسمية لزيارة المالديف

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى والأحكام التي تشغل بال كثير من الناس، نوجزها في النشرة الدينية.

ما الذي يجعل الجسد لا يتعفن مدة بقاء الروح فيه..وكيف يقضي المتوفى يومه؟

 

شيخ الأزهر يستقبل نائب الرئيس المالديفي لبحث التعاون ودعوته لزيارة بلاده

 

الأزهر يعلن عن الوظائف الشاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

 

صلاة الرجل بامرأته جماعة.. حكمها ومتى تفسد وهل تنعقد بهما الجمعة؟

 

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الأوقاف تعلن موعد الاختبار التحريري لخطباء المكافأة على مستوى الجمهورية

 

قيود تمنع إجابة الدعاء.. احذر هذه الأمور الخمسة

 

هل لمس الطبيبة لجسد الرجل أثناء الكشف يبطل الوضوء.. الإفتاء تجيب

 

كيف يحدث الموت.. وما معنى فلان حي في قبره؟.. علي جمعة يجيب

 

رمضان عبدالمعز عن قمة المناخ: ربنا خلق الكرة الأرضية جميلة.. فيديو

 

5 أشياء محظور على الحائض فعلها.. تعرفي عليها

 

هل غطاء النعش شرعي.. وحكم وضع السيراميك على القبر؟ جمعة وعلام يجيبان

 

علي جمعة: تعظيم الصحابة يلي النبوة.. وحصرهم بالعد والإحصاء متعذر

 

تحصينات لذهاب الهم والغم والكرب.. هدي نبوي داوم عليه صباحا ومساء

 

بالأسماء .. الأوقاف تعلن افتتاح 18 مسجدًا الجمعة المقبل

 

النشرة الدينية الأخبار الدينية ما الذي يجعل الجسد لا يتعفن مدة بقاء الروح فيه كيف يقضي المتوفى يومه شيخ الأزهر الأزهر يعلن عن الوظائف الشاغرة صلاة الرجل بامرأته جماعة أسباب القرب من النبي

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