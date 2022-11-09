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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يونيسيف تعرض تقرير مصر حول مخاطر المناخ على الأطفال في COP27

ممثل يونيسيف مصر
ممثل يونيسيف مصر

عرضت منظمة اليونيسيف  اليوم خلال جلسة مدى تأثير تغير المناخ على جودة حياة الأطفال، تقرير مصر حول مؤشر مخاطر تغير المناخ على الأطفال (CCRI) والتقرير العالمي عن الأطفال وموجات الحر. 

جاء ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27 المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ.


حضر الفعالية كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي وجيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر وبالوما إسكوديرو، رئيسة وفد اليونيسف في COP27 والسفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

 وأدار الجلسة الدكتور لويجي بيتر راجنو، رئيس قسم السياسة الاجتماعية بيونيسف في مصر والفنان أحمد داش، سفير مبادرة شباب بلد. 

استعرضت الجلسة تقريرين عن الأطفال وتغير المناخ، لتسليط الضوء على المخاطر الحالية والمستقبلية والأخطار ذات الصلة التي يواجهها الأطفال.

قدم التقرير الأول عن مصر تحليلاً يلقي الضوء على مدى تأثير تغير المناخ على حقوق الأطفال في مصر ومظاهره، ويستعرض المشاكل التي يعانون منها كنتيجة لتداعيات التغير المناخي ومدى المخاطر التي يتعرضون لها من جراءه.

 وجاء التقرير الثاني من منظور عالمي ليركز على الأطفال وموجات الحرارة. ويشير هذا التقرير بشكل واضح إلى الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال الذين يعانون من موجات حرارة أكثر حدةً وتواتراً. 

وناقش أعضاء المنصة آليات الحفاظ على البيئة من أجل الأطفال والنشء وتكيفهم مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى أهمية توفير تمويل مخصص للمشروعات الصديقة للأطفال والبيئة.

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