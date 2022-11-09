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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: إطلاق يوم التمويل يدعم تنفيذ إجراءات التصدى للتغيرات المناخية

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ COP27، على الأهمية المحورية لعمليات التمويل، فهى حجر الزاوية لتنفيذ إجراءات التصدى لآثار التغيرات المناخية على مستوى العالمى وهو ما جعل التمويل يدخل في صميم عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية، ومفاوضات اتفاقية باريس، لافتة إلى تأكيد نتائج قمة جلاسكو العام الماضي على دور التمويل كمحفز لإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي وهو ما تشدد عليه الدورة الحالية لمؤتمر  المناخ cop27 كقمة لدعم التنفيذ بإعلان أولى الأيام الموضوعية للمؤتمر اليوم بـ"يوم التمويل".

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ بالجلسة التى عقدت على هامش يوم التمويل بمؤتمر المناخ cop27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ  تحت عنوان افريقيا: من الاحتياجات إلى الوصول للتمويل بحضور عدد من  وزراء المالية والبيئة الأفارقة والدكتورة حنان مرسي ، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وريمي ريو ، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية ورئيس مجلس إدارة تمويل التنمية الدولية، كانايو أواني ، نائب الرئيس التنفيذي Afrerximbank كريم أمين ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة ، ونيكولاس ستيرن الرئيس المشارك وفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى.
 
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن الدورة الحالية لمؤتمر المناخ  cop27 تعمل على دعم وحشد جهود القطاعين الخاص والعام والتمويل المختلط بما يخدم التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية بآليات تنفيذية مع العمل على دفع وتيرة العمل لتحقيق التقدم فى الهدف العالمى للتكيف بما يحقق تعهدات جلاسكو للتمويل العالمى على ارض الواقع ويوضح الطريق للدول النامية لإيجاد آليات تمويلية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية التى لن تستطيع هذه الدول ايجادها دون توفير الدعم العالمى.

ولفتت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ إلى أن الوضع الحالى يلزمنا بالقيام بدورنا الدولى لنحول الخطط الوطنية التى قدمتها الدول لفرص استثمارية والعمل على تمويلها لمساهمة فى تسريع وتيرة العمل المناخى مع دمج الاحتياجات الانسانية للشعوب والمجتمعات بقلب عمليات العمل المناخى بما يضمن التنفيذ وتحقيق الاستدامة.

واستعرضت وزيرة البيئة التجربة المصرية لتحويل خطط العمل المناخى الى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ بتكثيف العمل  خلال  الـ١٢ شهرا الماضية تم خلالها تكثيف العمل على مستوى العديد من الوزارات حتى تمكنا من إعداد  الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية  ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCs  وتحويلها لحزمة مشروعات تخدم  مجالات ذات الأولوية القصوي وتحقق الربط بين قضايا المياه والطاقة والغذاء .

وأضافت وزيرة البيئة أن التجربة المصرية تعد قصة نجاح ملهمة للعديد من المجتمعات للربط بين العمل المناخى والاحتياجات الإنسانية حيث إننا نجحنا في ربط الطاقة والتخفيف بالمياه والغذاء وطرح سبل تمويلية لذلك بالإضافة إلى إعلان سوق الكربون والذى يعد أحد آليات التمويل المبتكرة غير التقليدية كالمنح والقروض واستثمارات القطاع الخاص، يفتح المجال أمام الدول الإفريقية لعمليات تداول شهادات الكربون فى حصولها على مقابل مادى يسمح لها بتنفيذ مشروعات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية من اجل الاتجاه نحو إحداث التغير للأفضل وإعطاء نموذج مشرف العالم خلال المؤتمر للتنفيذ .

كما أعربت وزيرة البيئة المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ عن خالص تقديرها وشكرها للحضور والمشاركين من كافة الجهات وشركاء العمل المناخى بيوم التمويل لدعم الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاقيات جلاسكو  للوفاء بطموحات شعوب العالم الذى ينتظر التغيير من أجل إنقاذ الأرض بإجراءات تنفيذية.

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وزيرة البيئة المنسق الوزارى

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