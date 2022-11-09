اجتماع هام لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي

ترأس وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وأوضح الأمير عبدالعزيز أن اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يصدر عنه من قرارات يأتي تجسيداً لـروح الأخوة والتعاون الخليجي المشترك، لمواجهة كل تحدٍّ أمني والقضاء عليه.

وأشار إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول العالم من مخاطر وتحديات تهدد أمنها واستقرارها؛ مما يؤكد على أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل المشترك، وزيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمواجهة كل ما يخل بأمن وأمان المواطن والمقيم.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات الأمنية المشتركة وما استجد من أعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول المجلس "أمن الخليج العربي 3" الذي نظمته المملكة، إلى جانب الاستعدادات القائمة للتمرين القادم في قطر