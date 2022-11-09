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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حلقة نقاشية حول ريادة الأعمال والابتكار في فعاليات مؤتمر المناخ COP27

صدى البلد

ألقت الجلسة الثانية من حلقة نقاشية في مؤتمر المناخ الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استعراض عدد من النماذج الرائدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار والتي من شأنها تقديم حلول ابتكارية للتعامل مع تحديات المناخ.
أدار الجلسة الدكتور عمرو سعدة، أستاذ ريادة الأعمال المساعد بالجامعة البريطانية في القاهرة، وعبد الرحمن أيمن المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Educatly، وهدير شلبي الرئيس التنفيذي  لتطبيق طلبات مصر ومحمد منصوري المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Rabbit Mobility ويس عبد الغفار المدير التنفيذي لشركة Solarize EGYPT .
وبدأ سعدة، الجلسة بالتعريف بمنصة منتدى شباب العالم باعتبارها مبادرة رئاسية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكل شباب العالم ليعبروا عن أنفسهم و الاستماع لأفاكارهم. 

أعرب عن سعادته بأن المتحدثين في هذه الجلسة كانوا حضورا في منتدي شباب العالم في نسخته الماضية، مشيرًا إلى أن ما تم عرضه من أفكار هؤلاء الشباب أًصبح منفذًا علي أرض الواقع حاليًا.
وقال منصوري، أن هدف شركته هو توفير وسيلة مواصلات صديقة للبيئة و سريعة فقد نجحنا في تحويل الأسكوتر و الدراجات من مجرد رياضة ترفيهية إلى وسيلة مواصلات تختصر أي مسافة داخل القاهرة كبداية و بعد نجاح الفكرة تم نشرها في عدة محافظات أخرى. ما يؤدي إلى نجاح أي نموذج أعمال هو أن يجد حل مبتكر لمشكلات وتحديات تواجه مجتمعتنا التي نعيش بها.
وأضاف منصوري، أن فكرة إنشاء منصة تجمع أفضل الفرص التعليمية بالجودة التي يبحث عنها الطالب كانت حل لمشكلة أحد أفراد عائلته الذين وجدوا صعوبة في البحث عن جامعة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم في الحصول على جودة تعليم معينة بعد مرحلة الثانوية العامة.
ومن جانبها، أكدت هدير شلبي، أن زيادة الوعي بمواجهة التغيرات المناخية يجعل رائد الأعمال يفكر عند تطبيق فكرته أن تكون صديقة للبيئة وتقلل الانبعاثات الكربونية فعلى سبيل المثال في "طلبات" أثبتت أبحاث السوق أن التسوق الإلكتروني يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية عن التسوق التقليدي لأنه يوفر في المواصلات المستخدمة في النقل.
وساعدت التكنولوجيا في التعرف على الزبائن الذين يعيشون في أماكن قريبة من بعضهم البعض ويتم تجميع طلباتهم وتوصيلها مره واحده مما يزيد من ترشيد استهلاك الوقود.
وقال عبد الغفار، أن شركته أصبحت قادرة على انتاج كميات أكبر من الطاقة الكهربائية النظيفة وبأسعار أرخص بكثير من السابق تحديدًا بعد دعم الحكومة المصرية للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، وأن القطاع الخاص على استعداد أن يدخل كشريك للدولة (القطاع العام) في هذا المجال ولكن نحتاج للجلوس مع الحكومة والتفاوض وشرح أبرز التحديات التي تعاني منها الحكومة حتى يتثنى لنا ايجاد الحلول المناسبة.
وقدم الضيوف نصيحة لصغار رواد الأعمال وهو الاستمرار في البحث والابتكار والتطوير ومجابهة التحديات وعدم التوقف وأن أي نجاح يحتاج إلى تغيير في العادات والسلوكيات لاحداث تغيير ايجابي في البلدان والمجتمعات.

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