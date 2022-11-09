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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصريون بـ لندن ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع النائب عمرو درويش

صدى البلد

نظم مصريون بـ لونج فيلد “ وسط لندن ” وقفة احتجاجية تضامنا مع النائب عمرو درويش بعد طرده أمس من المؤتمر الذي عقدته سناء سيف بشرم الشيخ على هامش قمة المناخ ، وذلك بعدما حاول إبداء رأي مخالف وإظهار الحقائق حول تورط علاء عبد الفتاح في جرائم تحريض على قتل الظباط وغيرها .

رفعت  بعض الأصوات المصرية عريضة  لسكرتير عام الأمم المتحدة لرفض ما تفعله بعض مجموعات و منظمات المجتمع المدني من اختطاف قمة المناخ COP 27 لغرض مغاير تماماً للغرض الأصلي من القمة و هو العمل العالمي لوقف التغير المناخي و التكيف مع أثاره.


وجاء فيها : “ تشهد مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. والذي عملت مصر بجهد كبير بعد النسخة 26 في جلاسكو، بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنظيمه وخروجه بأفضل صورة ليجمع كل القادة والفاعلين في العالم من المعنيين بالحفاظ على البيئة في مكان واحد؛ لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها كوكبنا ”.


وتابعو  : “ لكن بعد انطلاق المؤتمر بـ 48 ساعة فوجئ الموقعون على هذا البيان أن هناك بعض المجموعات والمنظمات الدولية تسعى إلى القفز على المؤتمر، والنأي به بعيدًا عن أهدافه الحقيقية، وتوظيفه لخدمة أهداف ليس لها أي علاقة بقضايا البيئة أو مخاطر التغير المناخي أو القواعد والتقاليد الخاصة بالمؤتمرات الدولية ”

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