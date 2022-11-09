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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أحمد شيرين ينضم لعضوية الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء

صدى البلد

انضم أحمد شيرين كُريم رئيس شعبة الأسمنت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء.

وجاء اختيار «كُريم» في عضوية الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء ممثلا عن مصر خلفا للدكتور حسن راتب .

ويشغل المهندس أحمد شيرين كُريم منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، لشركة النهضة للصناعات والمتخصصة في انتاج الأسمنت حيث انضم للشركة في أبريل 2021 كرئيس تنفيذي وعضو منتدب حيث حققت شركة النهضة خلال الفترة ما بين ابريل 2021 حتى نهاية 2022 نجاحات تضعها في مصاف الشركات العالمية، حيث حققت صافي أرباح لعام 2021 بقيمة 31 مليون جنيه فتحولت إلى الربحية مقابل خسائر تراكمية اقتربت من 200 مليون جنية بنهاية عام 2020.

كما يشغل «كُريم» رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأسمنت وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء. 

صناعات مواد البناء اتحاد الصناعات انتاج الاسمنت أحمد شيرين كريم الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء

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