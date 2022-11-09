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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| بـ 825 ألف جنيه.. ثبات سعر فولكس فاجن جولف 2022

سيارة فولكس فاجن
سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية عدم استقرار في أسعار السيارات موديل 2022، وذلك يعود إلي عدة أسباب أهمها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، وأيضا هناك طرازات سيارات موديل 2022 لم يحدث بها أي زيادة أو نقص، ومنها سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2022.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

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المواصفات الفنية لسيارة فولكس فاجن جولف 2022

زودت سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بمحرك 4 سلندر 1400 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل إلي 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 150 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 8.2 ثانية، وتستهلك السيارة 4.7 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

تقدم سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، وحساسات ركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات أماميه للركن، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفيه للاصطفاف، وESP، ووسائد هوائية للركاب الأمامي.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

تمتلك سيارة فولكس فاجن جولف موديل  2022 أطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4258 مم، والعرض 1465 مم، والارتفاع 1492 مم، وقاعدة العجلات 2620 مم، وحجم الشنطة الخلفية 380 لتر.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

وسائل الراحة في سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

تحتوي سيارة فولكس فاجن جولف موديل  2022 علي العديد من وسائل الراحة منها، نظام أقفال الأبواب والتي تعمل باللمس، ونظام ذكى لركن السيارة، ومكيف، ومرايات كهرباء جانية، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

المواصفات الداخلية في سيارة فولكس فاجن جولف موديل  2022

تأتي مقصورة سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2022 بالعديد من التجهيزات منها، نظام تحكم في الطاره، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون، وكشافات ضباب أمامية، وجنوط، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية للاصطفاف، وتشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وGPS، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة.

سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2022

سعر سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2022

يصل سعر سيارة  فولكس فاجن جولف موديل 2022 إلي 825 ألف جنيه، وبالتالي لم يحدث في السعر أي زيادة أو نقص خلال هذه الفترة.

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