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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: علاء عبد الفتاح مجرم مدان وسوف ينفذ القانون

علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بريطانيا أصبحت ملجأ كل الارهابين والمتطرفين، منذ التسعينات، لافتا ان لندن تعطي جنسية لكل الارهابية التابعين لها في كل بلاد العالم.


وتابع موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، عندما أغلقت مصر القنوات التركية التي تهاجم الدولة أصبحت لندن مأوى لعناصر الجماعة الارهابية، مشيرا الى أحد العملاء تحدث كذبا ان سوناك سياخد المجرم علي عبد الفتاح مع الي لندن.


واكد موسى، ان المواطن المصري لن يسمح ابدا بالتدخل في شئونها، مرددا: «علاء عبد الفتاح مجرم مدان وسوف ينفذ القانون ».


قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك علامة استفهام حول المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدفاع عن المجرمين، موضحا أن البيان اساء الي القضاء المصري و نستشعر الخطر وعدم المصداقية.


وتابع موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المفوض السامي لحقوق الإنسان يدافع على المجرم الارهابي علاء عبد الفتاح الذي دعا إلى قتل وتعذيب الضباط المصريين.


واستعرض موسى مجموعة من التويتات للمجرم علاء عبد الفتاح وهو يحرض على قتل المصريين من ضباط وافراد واسرهم، علاوة على تحريضه الواضح والسريع لهدم مؤسسات الدولة المصرية.

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