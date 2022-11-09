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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تشكيل مجموعة عمل من وزارة الري والجامعات والمراكز البحثية لتقليل تكلفة تأهيل الترع

صدى البلد

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، على هامش مؤتمر المناخ، كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، و الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب ، والدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى ، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وجرى خلال اللقاء التباحث حول التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري والجامعات والجهات البحثية المصرية فى مجال تأهيل الترع وغيرها من المشروعات القومية.

وأشار الدكتور سويلم إلى  أن المستهدف من أعمال تأهيل الترع هو إعادة هذه الترع لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية والجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل ، خاصة فى ظل وجود خبرات متنوعة فى هذا المجال حول العالم ، والتى يمكن الاستفادة منها.

وأضاف أن تقييم ما تم تحقيقه فى مشروع تأهيل الترع حتى الآن ، ووضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة مع الحفاظ علي استمرار سرعه التنفيذ يتطلب التعاون الوثيق بين الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه من جانب والجامعات والمراكز البحثية من جانب آخر ، بالشكل الذى يضمن إستدامة المشروع فى المستقبل مع تنفيذ الأعمال بأفضل الوسائل والتقنيات المستخدمة عالميا فى مجال تأهيل الترع ، مع التاكيد على أهمية إستخدام مواد صديقة للبيئة بقدر المستطاع ، وبإستخدام تقنيات أسرع فى التنفيذ.

واتفق المجتمعون على تشكيل مجموعة عمل يشارك فيها ممثلين عن الوزارة والجامعات والمراكز البحثية لدراسة البدائل المختلفة لأعمال التأهيل كمرحلة عاجلة (بدائل أقل تكلفة وأكثر إستدامه لتأهيل الترع) ، مع قيام "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بتوفير التمويل اللازم لإجراء عدد من الابحاث فى هذا المجال مع الاستعانة بالخبرات المصرية الموجودة بالخارج.

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