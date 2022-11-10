497 مليون جنيه مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على مراجعة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة قبل عرضها على الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعي المجلس التنفيذى القادم بحضور النواب بالمحافظة .

وأضاف "الغندور"، خلال رئاسته اجتماع مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة ( بحضور رؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط وصبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن اجمالى مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023 / 2024 تبلغ 497 مليون جنيه.

وأشار إلى وجود 3 خطط بالمحافظة ، وهى : الخطة الاستثمارية وخطة التعمير وخطة العشوائيات مشددا على أنه يجب مراعاة الفترات البينية ورد الشىء لأصله .. الى جانب التدقيق في المقايسات وأرقام المشروعات والتكلفة المقترحة .

ومن جانبها .. أشارت صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة إلى أن مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة موزعة على مستوى المحافظة باجمالى 497 مليون جنيها ، وموزعة على الديوان العام للمحافظة ، مركز ومدينة العريش ، مركز ومدينة بئر العبد ، مركز ومدينة الشيخ زويد ، مركز ومدينة رفح ، مركز ومدينة الحسنة ، ومركز ومدينة نخل .

وأضافت أنها موزعة على مختلف القطاعات من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية وأمن واطفاء ومرور .