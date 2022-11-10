عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

497 مليون جنيه مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

اجتماع الخطة الاستثمارية
اجتماع الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على مراجعة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة قبل عرضها على الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعي المجلس التنفيذى القادم بحضور النواب بالمحافظة .
وأضاف "الغندور"، خلال رئاسته اجتماع مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة ( بحضور رؤساء مجالس المدن ومسئولى التخطيط وصبحية أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن اجمالى مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2023 / 2024 تبلغ 497 مليون جنيه. 

وأشار إلى وجود 3 خطط بالمحافظة ، وهى : الخطة الاستثمارية وخطة التعمير وخطة العشوائيات مشددا على أنه يجب مراعاة الفترات البينية ورد الشىء لأصله .. الى جانب التدقيق في المقايسات وأرقام المشروعات والتكلفة المقترحة .

ومن جانبها .. أشارت صبحية أبو الفتوح مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة إلى أن مقترحات الخطة الاستثمارية الجديدة موزعة على مستوى المحافظة باجمالى 497 مليون جنيها ، وموزعة على الديوان العام للمحافظة ، مركز ومدينة العريش ، مركز ومدينة بئر العبد ، مركز ومدينة الشيخ زويد ، مركز ومدينة رفح ، مركز ومدينة الحسنة ، ومركز ومدينة نخل .
وأضافت أنها موزعة على مختلف القطاعات من كهرباء وطرق وتحسين بيئة وتدعيم وحدات محلية وأمن واطفاء ومرور .

txt

شمال سيناء تنفذ برنامج مشواري لتمكين الشباب على إدارة حياتهم.. شاهد

اخبار محافظة شمال سيناء محافظة شمال سيناء الخطة الاستثمارية مدينة الحسنة مدينة نخل مدينة العريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

توجيه عاجل من رئيس الإمارات بإقامة صلاة الاستسقاء في جمع المساجد غدا

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

امتحانات الشهادة الإعدادية.. تفاصيل كاملة عنها الآن

موضوعات متعلقة

عشبة سحرية تذهل الأطباء.. الجنسينج يحفز خلايا الدماغ ويعالج السرطان ويعزز الذاكرة

تزامنًا مع COP27.. نموذج محاكاة عن التغيرات المناخية بثقافة العريش

هطول أمطار متوسطة على مناطق شمال سيناء

خدمة متنقلة.. سيارة الشهر العقارى في شوارع العريش بشمال سيناء

دعما للمواطنينين.. تشغيل العيادات الخارجية بمستشفي العريش العام فترة مسائية

استمرار تنفيذ ندوات التوعية الصحية بالمعاهد الأزهرية في سيناء

الزائرات الصحيات بمدارس سيناء يجرين إسعافات أولية للتلاميذ

ورش عمل فنية لصقل المواهب للطلائع بمراكز الشباب بشمال سيناء

ترشيحاتنا

كارثة حقيقية.. نجم السنغال السابق يعلق على إصابة ساديو ماني |خاص

الرئيس السيسي يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء بشرم الشيخ ويلتقي أعضاء اللجنة المنظمة

127 مشروعا استثماريا.. رئيس جهاز البيئة: نتائج مفاوضات تمويل المناخ 18 نوفمبر

بتطبيق على الهاتف|تعرف على شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين

بسبب الحرب الأوكرانية.. بوتين يرفض حضور قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

رجال الأعمال والمستثمرين بـ أمريكا يدرسون ضخ استثمارات جديدة في مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. شاكيرا تتجاوز أزمة الطلاق بطريقتها| شاهد

إياك أن تتجاهله.. عرض شائع ينذرك بإصابتك بسرطان الرئة

بسبب مخاوف.. سحب أدوية ضغط يتناولها الملايين مرتبطة بـ 7 سرطانات

وقع في المنور.. القصة الكاملة لتخلص وكيل اللاعبين حازم الحديدي من حياته

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ