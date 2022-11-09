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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان مبطن.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور على إنستجرام |فيديو

درة
درة

نشرت الفنانة درة فيديو جديد من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة في الفيديو مرتدية فستان أنيق، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، مع ميك أب جرئ، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة درة.

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وعلي جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا موضحة: الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي كنت مرعوبة من فكرة أن الواحد يصحى ناسي كل حاجة.

وطلبت درة من الجمهور انتظار الحلقات الأخيرة، بداية من الحلقة الثامنة وحتى العاشرة ليكتشفوا كافة التفاصيل ويحلوا لغز الجريمة.

أما عن تفاصيل الشخصية وتحضيرها لها قالت درة: مكنش في حاجة معينة مرجعية ليا، عشت الدور وتفاصيله، أكيد في أفلام كتير تدور فكرتها حول الجريمة والهروب لكن محاولتش أقلد حد معين، قدمت الشخصية برؤيتي لها.

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