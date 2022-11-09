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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد موسى يطالب المصريين في لندن بدعم سفارتنا الجمعة المقبلة.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للمصريين المقيمين في المملكة المتحدة طالبهم فيها بدعم السفارة يوم الجمعة المقبل؛ بعد دوات تحريضية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش قمة مؤتمر المناخ من مدينة شرم الشيخ: «عندي رسالة للمصريين في لندن وبريطانيا توجهوا لمبنى السفارة المصرية في لندن يوم الجمعة المقبل الساعة 2 ظهرًا لأن هناك دعوات من جماعة الإخحوان الإرهابية للوقوف أمام السفارة المصرية؛ وعلى المصريين الشرفاء مواجهة عصابة جماعة الإخوان الإرهابية أمام السفارة في لندن؛ اخرجوا لمساندة بلادكم».

واستطرد أحمد موسى: «أول تمويل حصل عليه حسن البنا كان من الإنجليز، وتواصلت جماعة الإخوان الإرهابية عام 1954 و1955 في سويسرا لإسقاط نظام الرئيس جمال عبد الناصر، وحينما حصل العدوان الثلاثي خططوا لاغتيال عبد الناصر، والمستعمر الإنجليزي لن ينتهي أبدًا من تجنيد العملاء مثل جاويش وناصر ومطر، ومنذ عام 1993 لم أتوقف عن كشف الخونة».

وأردف موسى: «مدير مكتب أسامة بن لادن موجود في لندن، وبيدوا إرهابيين على أراضيهم لجوء سياسي، وإعانة اجتماعية كل أسبوع، وسنة 1995 تم الكشف عن تنظيم إرهابي في مصر؛ وبقولهم احنا عارفين انتم عاوزين إيه؟، ريشي سوناك كان جاي ياخد علاء، فاكرين البلد دي شوية؛ أنتم في شادر سمك؛ لازم تبقوا عارفين حجم دولة زي مصر».

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