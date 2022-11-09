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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير: الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا باستعمال الطاقة المتجددة

الدكتور هاني النقراشي،
الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة

 

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة، إن الهيدروجين الأخضر لا يمكن إنتاجه إلا بطرق خضراء باستعمال الطاقة المتجددة مثل الكهرباء، فهو ينتج من التحليل الكهربائي للماء؛ الذي يفصل ذرات الماء إلى أكسجين وهيدروجين، ويجري استخلاص الهيدروجين واستعماله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المراقب» الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحليل الكهربائي لابد أن يكون مصدر الكهرباء متجدد، ولا يجوز أن تؤخذ الكهرباء من الشبكات العادية التي من الممكن أن يكون مصدرها فحم أو بترول أو غاز، والشرط أن يعمل التحليل الكهربائي بطريقة اقتصادية، وأن يكون الامتداد الكهربائي موجود باستمرار بلا أي تقطعات.

 

 احتياطات كثيرة

وتابع أن لذلك لابد من وجود احتياطات كثيرة من الإمداد الكهربائي، بحيث يكون منتظم، والمعروف أن الطاقات المتجددة كثير منها متقلب ومتقطع؛ مثل طاقة الرياح، «أقترح ما يسمى بالطاقة الشمسية الحرارية، وهو تركيز الإشعاع الشمسي على بؤرة لترتفع درجة الحرارة أكثر من 500 درجة مئوية، ويجري تخزينها في سائل مخصوص، ويمكن أن تعمل وتعطي كهرباء طول الليل حتى ثاني يوم صباحا، وإنتاج الكهرباء ليس إلا تحويل الحرارة إلى كهرباء».

الهيدروجين الاخضر الطاقة المتجددة الطاقة الشمسية اكسجين طاقة الرياح

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