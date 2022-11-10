أخبار التكنولوجيا|عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ 6000 جنيه فقط.. وشركات التكنولوجيا تسرِّح موظفيها

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

أطلقت شركة HMD Global المسئولة عن أعمال ماركة نوكيا، هاتفها الجديد Nokia G60 5G في الهند، الأسبوع الماضي.

ينتظر جميع الأشخاص حول العالم عروض الجمعة السوداء أو ما يعرف بال black Friday بفارغ الصبر والذي يفصلنا عنها أسبوعان فقط، ولكن لا داعي للانتظار حيث يقدم موقع Best Buy في الولايات المتحدة بعض العروض المثيرة للاهتمام في الوقت الحالي.

مع اقتراب "البلاك فرايداي" black Friday الذي يفصلنا عنها أسبوعان فقط، تقوم معظم متاجر البيع حول العالم بتقديم أفضل العروض للتشويق قبل الجمعة السوداء، ومن أفضل العروض التي رأيناها هو موقع Best Buy في الولايات المتحدة حيث بعض العروض المثيرة للاهتمام في الوقت الحالي.

يواجه قطاع التكنولوجيا حاليًا فترة صعبة على مستوى العالم ، ومع ذلك يبدو أن شركات التكنولوجيا الأمريكية تتخذ المزيد من الإجراءات من أجل التصدي لهذه الأزمة. واستجابةً للركود الاقتصادي المحتمل ، كثفت شركات التكنولوجيا الأمريكية من تسريح الموظفين لديها.

إذا كنت تتطلع للحصول على هاتف جديد ، بسعر اقتصادي ممتاز فإن هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23 من أفضل الهواتف الرخيصة ولكن بمواصفات ممتازة.

يسيطر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك facebook سيطرة كبيرة في هذا العصر الذي نعيشه، لذلك أصبح التسويق عبر فيسبوك ضرورة أساسية للتسويق الإلكتروني في هذا العصر، بل ويعتقد البعض أن كل دقيقة يُضيعها أي مسوق في عدم الاعتماد على فيسبوك سيندم عليها.