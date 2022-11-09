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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في المطرية .. فيديو

سرقة أغطية الصرف
سرقة أغطية الصرف الصحى

نشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، فيديو يوضح قيام بعض اللصوص بسرقة أغطية الصرف الصحى المصنوعة من مادة الزهر بمنطقة المطرية.

قال وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أنه فور رصد حالة السرقة، تم تركيب أغطية أسمنتيه بديلاً للأغطية الزهر، وجار إبلاغ الجهات المختصة لملاحقة مرتكبي الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مشيراً إلى أن معدل سرقة الأغطية قل عن السنوات الماضية، نظرا لصدور احكام 3سنوات علي مرتكبي هذه النوعيه من السرقه والتي تشكل مجموعه جرائم أولها التعدي وسرقه مرفق عام ،تلوث بيئي يضر بالصحه العامه متمثل في انبعاث الابخره والغازات ،تعريض ممتلكات المواطنين للخطر متمثله فيما يحدث لسيارات المواطنين من سقوط داخل البئر ،واخيرا واهمهم تعريض حياه الماره للخطر الداهم والموت لا قدر الله. 


وأوضح عابدين، أن الشركة تستجيب، وبشكل فوري، لبلاغات المواطنين بشأن سرقة أغطية البالوعات، مناشداً المواطنين بضرورة الإبلاغ، مشيراً إلي قيام الشركة بتركيب غطاء بديل، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن الخط الساخن بالشركة ١٧٥ يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين..

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