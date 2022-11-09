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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مديرة الأغذية العالمية بالشرق الأوسط: التغيرات المناخية أثرت على الإمدادات حول العالم

برنامج الأغذية العالمي
برنامج الأغذية العالمي

قالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، إننا إذا تخيلنا ما قد يحدث عندما يأتي فيضان ويقوم بمسح كل شيء في طريقه ويزيل بيتك وأرضك، وهو الشيء الوحيد الذي لديك لتطعم به عائلتك؛ حينها يجب أن تغادر هذا المكان، وفي برنامج الأغذية، هدفنا أن نطعم الناس، لأن التغيرات المناخية أثرت على إمدادات الغذاء حول العالم.

وأضافت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» على هامش فعاليات قمة المناخ، أنه في هذه المنطقة من العالم -منطقة الشرق الأوسط- تأثرت بشكل كبير بسبب الجفاف في العراق، حيث أن نهري دجلة والفرات قلا بنسبة 50% عن النسبة الطبيعية.

البحيرات تجف بالكامل

وتابعت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، أن البحيرات تجف بالكامل، وليس هناك الماء اللازم كي يكون هناك زراعة، وحدث هذا في مناطق أخرى من المنطقة ومع ازدياد أسعار الغذاء الآن يكلفهم الأمر كثيرا، فأنت لا تستطيع الإنتاج ولا تستطيع شراء ما يكفيك، وعائلات كثيرة لا تستطيع إطعام أطفالها، وكذلك هناك حكومات لا تستطيع توفير الدعم اللازم لمواطنيها.

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التغيرات المناخية تغيرات المناخ الجفاف بحيرات

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