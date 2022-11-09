مسئولة ببرنامج الأغذية العالمي: مبادرة حياة كريمة أحدثت طفرة في الأراضي الزراعية

هنأت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، مصر على حسن تنظيم مؤتمر المناخ، وتوفير كل الدعم لإدارته، مضيفة «لا نستطيع الاستمرار على أوضاع المناخ الحالية، ونحن في مرحلة الانتقال من الوعود للتنفيذ، لأن هذه الدول التي تعاني هي أكثر الدول فقرا».

وأضافت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش فعاليات قمة المناخ، «نستطيع أن نغير الأشياء من حولنا في المجتمعات بشكل سريع لذا إن فعلنا ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط التي عانت من الصراعات لوقت كبير ستنهض، كما أن هناك قنوات كاملة من المياه تدمرت والمواطنون يستطيعون مواصلة الإنتاج وخلال سنة أو سنتين لن يكونوا بحاجة للمساعدة.

كما أثنت على مبادرة حياة كريمة، قائلة «حياة كريمة هامة جدا، وأصبح بمصر الآن نحو 20% أكثر من الأراضي باستخدام أقل للمياه وزيادة للإنتاجية بنسبة 50% بسبب حياة كريمة، ويكمن جمال المشروع في أن مزارعين آخرين رأوا نتيجة هذا المشروع وفكروا في أنهم يستطيعون فعل هذا الأمر بأنفسهم، كما أن المبادرة أحدثت طفرة في الأراضي».

انبعاثات الكربون

وتابع: «نحن بحاجة إلى قرار واضح بشأن انبعاثات الكربون وبحاجة للقطاع الخاص أن يأتي ويقدم الحلول الخاصة به؛ لأنه إذا انضم القطاع الخاص إلينا في هذا الشأن سينفذ بسرعة كما أننا بحاجة للاستثمار في مجال المناخ بالمناطق الأكثر تأثرا».