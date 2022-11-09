أمين شباب النور : التحريض على الوطن والاستقواء بالخارج وجهان لعملة واحدة

صرح مصعب أمين -أمين الشباب بحزب النور والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب- بأن التحريض على الوطن ومحاولة إنهاك مؤسسات الدولة داخليا من خلال الدعوات المتكررة من جهات متعددة، وكذلك الاستقواء بالخارج الأجنبي على أرضنا الذي يمارس كل منهما بين حين وآخر، هما وجهان لعملة واحدة في يد الأعداء وتفتح علينا باب التدخل في شئوننا الداخلية، ولا يمكن أن تروج مثل هذه الوسائل بين المصريين - بإذن الله-.

وأكد أن الصورة ازدادت وضوحا في السلوك الصادر عن واحدة من المنظمات الدولية خلال فعاليتها في قمة المناخ أمس بتعامل لا يمت إلى المهنية بصلة ولا إلى مبادئ الحقوق والحريات، التي لم نر من دعاتها إلا الكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بما يخدم أجنداتهم الدخيلة على مجتمعاتنا.

واستنكر "أمين"، تعامل العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الذي لم تتحمل إحداهم أن يعبر النائب عمرو درويش -عضو مجلس النواب وتنسيقية شباب الأحزاب- عن رأيه لمدة خمس دقائق فقط على أرضه عندما أتيحت لهم فيه فرصة تنظيم مؤتمر للرأي، وهو يحدثهم بلسان جموع الشعب المصري وقواه الوطنية التي تأبى أية إملاءات دولية على مصر.

وأضاف أمين "شباب النور": إن من لديه حرص على مصلحة وطنه يدعم أطر تعزيز دور لجنة العفو الرئاسي في معالجة أوضاع كافة الفئات كأحد القنوات الشرعية لذلك، بدلا من اللجوء إلى مثل هذه المسارات التي تتعامل مع قضايا المجتمع المصري بتمييز وعلى أسس انتقائية.

