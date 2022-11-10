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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولاراليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

سعر صرف الدولار في
سعر صرف الدولار في البنوك اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 10-11-2022، أمام الجنيه المصري عقب ارتفاعه خلال اليومين الماضيين بنحو 13 قرشا تقريبا.

و ارتفعت أسعار الدولار في البنوك أمس الأربعاء  بنحو 3 قروش، عقب ارتفاع أول الأمس الخميس بنحو 10 قروش تقريبا.

سعر الدولار عالميا

وعلى المستوى العالمي  تراجع الدولار الأمريكي  لليوم الثالث على التوالي، مع ترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري  سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، ضمن الخدمات التي يقدمها للمتهمين بمتابعة أسعار صرف العملات مقابل الجنيه .

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الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

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15 جنيهًا تراجعًا في سعر الذهب بـ مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

أعلى سعر لصرف الدولار اليوم

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر إيران-ميد بنك 24.40 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع،وفي بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار 24.36 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الاسكندرية إلى 24.35 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع،  وسجل سعر  الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات 24.37 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وسجل سعر الدولار في بنوك" الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي، "  إلى 24.37 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع، ووصل في البنك العربي الافريقي الدولي إلى 24.33 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع، 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي أكبر بنكين حكوميين “ بنك مصر، البنك الأهلي المصري” وصل سعر الدولار إلى  24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك:"التنمية الصناعية، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، العقاري المصري" 24.32 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع.

وأقل سعر لصرف الدولار كان في بنوك:" بنك البركة و المصرف العربي الدولي"بقيمة  24.30 جنيه للشراء و24.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل الدولار 24.39 جنيه للشراء و24.42 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل سعر الدولار 24.38 جنيه للشراء و24.43 جنيه للبيع، وصل سعر صرف الدولار في بنك الاستثمار العربي 24.38 جنيه للشراء و24.38 جنيه للبيع.

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