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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سامويل وربيرج: الرئيس الأمريكي داعم لمشروعات تغير المناخ ويقدم لها التمويلات اللازمة

وسام وربيرج
وسام وربيرج

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي  بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك اتفاقا بين جميع الأمريكيين ديمقراطيين وجمهوريين على أن قضية المناخ أمر هام ولا يوجد اختلاف على ذلك.

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وأضاف "وربيرج" خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن أغلبية المواطنين الأمريكيين يعترفون بقضية تغير المناخ وأن السبب الحقيقي في التغيرات المناخية هو البشر بشكل عام، وعلى الجميع أن يعلموا مخاطر تغير المناخ.

وتابع سامويل وربيرج أن الرئيس الأمريكي جو بايدن داعم لمشروعات تغير المناخ ويقدم لها التمويلات اللازمة ولن يتراجع عنها بسبب الانتخابات.

https://fb.watch/gHQiLWHcSc/

الخارجية الأمريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن تغير المناخ التغيرات المناخية برنامج يحدث في مصر

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