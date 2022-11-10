برلماني: المطالبة بالإفراج عن علاء عبدالفتاح محاولة للتشويش على نجاح مؤتمر المناخ

ثمن الكاتب الصحفي محمد زكي، وعضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الموقف الرسمي المصري من خلال بعثة مصر في جنيف؛ فيما يتعلق بقضية السجين علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضايا جنائية، مشيرا إلى أن البيان المصري أثلج صدور المصريين جميعاً، وأكد قوة الدولة المصرية في مواجهة مثل هذه المهاترات.

وقال «زكي»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: ما أسعدني في قوة البيان المصري بتشبيه تدخل المندوب السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتدخل السافر وغير المقبول، وعليه ممارسة دوره كموظف دولي لا يتعدى حدوده.

وأضاف، أن مثل هذه المهاترات وما حدث على هامش فعاليات مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ؛ محاولة للتشويش على نجاح المؤتمر الذي أكد مكانة مصر الدولية وقدرتها على تنظيم مثل هذه المؤتمرات واستضافة أكثر من 193 رئيسا وزعيما من مختلف دول العالم.

وأكد النائب محمد زكي، أن مؤتمر المناخ رسالة قوية للعالم بأن مصر الحديثة قادمة بقوة وستكون قوة فاعلة في المجتمع الدولي، والذي تفاعل بشكل إيجابي مع النداء الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية والتي نالت إعجاب المجتمع الدولي والطرفين المتحاربين.

وأشاد النائب محمد زكي بما قام به النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأن ما قام به هو لسان حال كل وطني غيور على بلاده وهو مثل جميع النواب في هذا الرد القوي والحاسم.