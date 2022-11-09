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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال .. فرج عامر: عروض بالجملة لـ كولر.. هيفاء وهبي حافية

مارسيل كولر
مارسيل كولر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

صديقي وعشرة العمر.. عماد متعب ينعي وكيل اللاعبين حازم الحديدي

نعي عماد متعب، نجم الأهلي السابق، حازم الحديدي وكيل اللاعبين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

من أوروبا وبلچيكا.. فرج عامر: عروض بالجملة لمارسيل كولر لكنه متمسك بالأهلي

كشف فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، عن وجود عروض لـ مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يسرا ناعية رؤوف غبور: من أهم رجال الأعمال في مصر

نعت الفنانة يسرا، الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

بـ فستان أحمر أنيق.. نادية الجندي تتألق في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

تألقت الفنانة نادية الجندي في أحدث ظهور لها من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

محمد رمضان عبر إنستجرام: اللهم أشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم

شارك الفنان محمد رمضان فيديو له مع المتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

حافية القدمين.. هيفاء وهبي تتألق من أمام المرآة في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صورًا جديدة لها، في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إستجرام”.

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