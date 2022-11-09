زهرة رامي تبهر المشاهدين بأغنية أنا أبريق الشاي| فيديو

أبهرت " زهرة رامي" مقدمة برنامج رحلة سعيدة للأطفال المشاهدين ، بغناء أغنية "أنا أبريق الشاي" بشكل جديد مع الأطفال، اثناء استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي ، في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "CBC".

اكتشفت أنها “"مونولوجست”



وقالت زهرة رامي:" أنا بحب المزيكا، و كنت بغني في فرقة لمدة 14 سنة، و عارفة الموسيسقين، و بحب أتكلم في المزيكا، و بحب الأفلام و بحب أتناقش فيها،و في رمضان بخرج مسلسلين، بعمل برنامج في الأذاعة"

وأضافت زهرة رامي، أنها أكتشفت أنها"مونولوجست" ، و ليست مطربة،و مهنة "مونولوجست"مهمة للغاية و مشرفة، مؤكدة أنها قامت بعدة أعماال،منها: الغناء، و التمثيل، و الإحراج، و التلحين، بالإضافة إلى تقديم برامج للأطفال و الكبار.