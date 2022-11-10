أخبار الفن|آخر تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب .. تأجيل حفل هاني عادل

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



تأجيل حفل هاني عادل فى ساقية الصاوي لـ يوم 8 ديسمبر

أعلنت إدارة ساقية الصاوي تأجيل حفل الفنان هاني عادل، الذى كان مقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، ليوم 8 ديسمبر.

شاهد .. كواليس مسلسل صالون زهرة قبل عرضه غدًا

عرضت منصة شاهد، كواليس مسلسل صالون زهرة تمهيداً لعرضه غداً 10 نوفمبر، فيما يبدأ مسلسل “النزوة” يوم 3 نوفمبر من بطولة عائشة بن أحمد وخالد النبوي.

القومي للسينما يواصل فعالياته الفنية بـ الأوبرا .. السبت

يستأنف نادي السينما المستقلة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته يوم السبت القادم الموافق ١٢ نوفمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعه مساء.

صورة الزعيم عادل إمام في العرض الخاص لـ فضل ونعمة بالسعودية

نشر رامي عادل إمام، صورة له بصحبة برواز يحمل صورة والده الفنان الكبير عادل إمام، من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

غادة عبد الرازق تواصل تصوير فيلم "جوازة بالعافية" بمدينة 6 أكتوبر

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في أحد الديكورات بمنطقة السادس من أكتوبر.

خلافات أسرية تصل الى القضاء.. شيرين عبد الوهاب تقاضى شقيقها.. ورشوان توفيق يعانى من ابنته

أثار بيان الفنانة شيرين عبد الوهاب امس الصادر من مكتب المحامى ياسر قنطوش أنها قررت ان تقاضى شقيقها بعدما تعرضت الى اعتداء عليها بالضرب وهو الامر الذى أثار حالة من الجدل الواسع واعاد للاذهان الخلافات الأسرية للنجوم والتى وصل بعضها الى ساحات القضاء وهو ما نرصده فى التقرير التالى.