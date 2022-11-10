السادات زعل مننا..حلمي التوني يكشف أسباب إقامته في بيروت لمدة 13 عاما|فيديو

أكد الفنان حلمي التوني، أنه يحب الغناء بشده، و قام بعمل لوحة مرسومة لكل أغنية، و لكن ليست مطابقة للنص ، مضيفاً أنه يخاف من الأشخاص الذين لا يقوموا بالغناء.

ما سبب رفد حلمي التوني

وأضاف "حلمي التوني" اثناء أستضافته مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "CBC"، أنه عمل مسرح عرائس مع صلاح جاهين، متابعاً:"أنا قعدت في بيروت 13 سنة، السادات زعل مننا عشان كنا بنقوله لازم تحارب، فعمل لجنة النظام، يعني الناس دول يتحبسوا ، و الناس دول يترفدوا، و أنا كنت من المرفودين"

وأستكمل:"و قهول أزاي تم رفدي، كان في ساعي أسمه عم محمود عي، لقيته جايبلي ورقة صغيرة، مكتوب فيها، ممنوع تواجدكم على مكاتبكم من الأن، و بعدها سافرت لبنان"