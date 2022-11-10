الأمهات بـ 30 جنيها.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس 10-11-2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، لليوم الثالث على التوالي عقب ارتفاعها بداية الأسبوع بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم.. تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 40 و41 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 44 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتختلف أسعار الدواجن في الأسواق على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 54 و56 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 64 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن الرومي: بين 60 و65 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

سعر الأوراك تراوح بين 42و44 جنيهًا للكيلو.

سعر الأجنحة اليوم الخميس 28 جنيها للكيلو

استقر سعر البانيه تراوح بين 90 و95 جنيهًا للكيلو

سعر الدواجن اليوم الخميس

استقرت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء متراوحة بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر طبق الكبد والقوانص إلى 30 جنيها .

وسحل سعر كيلو الأرانب إلى 82 جنيهًا.

واستقر سعر الشيش طاووق عند 89 جنيهًا.

صناعة الدواجن

ومن المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن انفراجة خلال الفترة المقبلة، وفق تصريحات تلفزيونة لـ على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية

منتجي الدواجن

وتدعم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي منتجي الدواجن من خلال عدة إجراءات واستثناءات؛ من أجل دعم صناعة قوية وهامة مثل صناعة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الخميس في السوق

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الخميس 10-11-2022، جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأحمر 72 جنيها، للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 78 تقريبا.

أسعار البيض الأبيض سجلت ة 70 جنيها للكرتونة الواحد لتصل إلى المستهلك 74 و78 جنيها

أسعار البيض البلدي وصلت في الأسواق إلى 90 جنيها

أسعار البط اليوم

تراوح سعر البط المولار بين 38و42 جنيها للكيلو في المزرعة.

سجل سعر البط الفرنساوي نحو 45 جنيها للكيلو في المزرعة.

تراوحت أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط البلدي تراوحت بـين 55 و60 جنيها للكيلو.