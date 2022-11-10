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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يحرك محركات طائرات وسيارات.. شركة هيدروجين مصر: يصل اشتعاله إلى 2000 درجة|فيديو

المهندس خالد نجيب
المهندس خالد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر

أكد  المهندس خالد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر، أن الهيدروجين مصدر للطاقة، مثل البنزين، مضيفاً أن الهيدروجين وسيلة جيدة لتشغيل المعدات، و لتقليل الانبعاثات الكربونية.

الهيدروجين يصدر في صورة أمونيا


وأضاف خالد نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية"CBC"، أن درجة اشتعال الهيدروجين 2000 درجة، و لذلك يمكن إستخدامه في مصانع الحديد و الأسمنت، و يحرك محركات طائرات و سيارات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر، أن الدولة المصرية وفرت بنية أساسية،  لاستثمار الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الهيدروجين سوف يتم تصديره في صورة أمونيا.

 

شركة هيدروجين مصر الهيدروجين محركات طائرات اشتعال أمونيا

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