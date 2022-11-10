يحرك محركات طائرات وسيارات.. شركة هيدروجين مصر: يصل اشتعاله إلى 2000 درجة|فيديو

أكد المهندس خالد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر، أن الهيدروجين مصدر للطاقة، مثل البنزين، مضيفاً أن الهيدروجين وسيلة جيدة لتشغيل المعدات، و لتقليل الانبعاثات الكربونية.

الهيدروجين يصدر في صورة أمونيا



وأضاف خالد نجيب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية"CBC"، أن درجة اشتعال الهيدروجين 2000 درجة، و لذلك يمكن إستخدامه في مصانع الحديد و الأسمنت، و يحرك محركات طائرات و سيارات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين مصر، أن الدولة المصرية وفرت بنية أساسية، لاستثمار الشركات الأجنبية، مؤكداً أن الهيدروجين سوف يتم تصديره في صورة أمونيا.