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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يشارك جمهوره بصور له من تدريبات منتخب مصر .. شاهد

صدى البلد

شارك محمد شريف ،  لاعب النادي الأهلي ، جمهوره بـ صور  له من تدريبات منتخب مصر ، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وعلق محمد شريف على الصور بوضع ايموشن قلب وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه . 

 

ويغيب عن دفاع منتخب مصر في ودية بلجيكا، الثنائي محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، لإجراء جراحة في الأنف، ومحمود حمدي الونش نجم الزمالك، لإجراء جراحة في وتر العضلة الخلفية.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي، إصابته بشد في العضلة الخلفية، وبالتالي تم استبعاده من حسابات المدير الفني للفراعنة روي فيتوريا، للمباراة الودية المقبلة، المقررة ضد منتخب بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقرر بعدها روي فيتوريا استدعاء خالد صبحي بدلا من ياسر إبراهيم بعد اعتذاره النادي الأهلي عن انضمام مدافعه الدولي الي معسكر منتخب مصر الوطني بداعي الإجهاد.

 

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