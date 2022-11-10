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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باهر المحمدي في الزمالك لتعويض غياب الونش.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الزمالك دخل في المفاوضات مع باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي لضمه في يناير المقبل لتعويض النقص في خط الدفاع بعد إصابة الونش.


وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC  : "المحمدي جدد تعاقده مع الإسماعيلي في وقت سابق لكن الدراويش يوجهوا مشكلة حاليًا في توثيق عقود اللاعبين بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي والقضايا في الفيفا وعدم سداد المستحقات.


وتابع : "إدارة الزمالك تتمسك بالتعاقد مع اللاعب من بوابة الإسماعيلي للحفاظ على العلاقة بين الناديين.

شرط فيريرا للتعاقد مع لاعبين جدد..

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حدد فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك شرط أساسي للتعاقد مع صفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتويه المقبله

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" فيريرا يشترط ألا يتجاوز عمر الصفقات الجديدة ٢٥ سنة في يناير لرغبته في تكوين فريق للمستقبل"


وأعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وأعضاء المجلس ومعهم الآلاف من أعضاء الجمعية العمومية وفرقه الرياضية وجميع اللاعبين واللاعبات، والملايين من جماهيره الوطنية وقوفهم خلف الدولة المصرية في معركتها ضد الخونة المأجورين لتدمير وطننا مصر وهذا الشعب العظيم الواعي لن يستجيب لدعوات هؤلاء الخونة دعاة الفوضى.

وأضاف النادي : “ تعيش مصر حرة أبيّة آمنة مستقرة رغم الصعوبات التي تواجهها ويسقط كل الخونة المأجورون الذين لا هدف لهم الا انهيار وطنا الغالي”.

كهربا الزمالك مرتضى منصور بيراميدز نادي الزمالك احمد فتحي فريق الزمالك باهر المحمدي

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